L’apéro # 14 – Hrach is beautiful & Les Tropikantes // 19.09

Vous faites plus attention à ce que les gens ont dans le crâne plutôt à ce qu’ils ont sur le caillou ? Malheureusement, ce n’est pas le cas de tout le monde. En Afrique du Nord autant qu’en France, les personnes ayant ce qu’on appelle généralement le cheveu « crépu » sont souvent mal vues voire discriminées. Ce cheveu crépu, l’initiative Hrach is beautiful, l’appelle aussi naturel (hrach étant un terme connoté négativement pour désigner ce cheveu). L’Apéro reçoit pour en parler Yassin Alami, à l’origine avec Samia Saadani de cette initiative. Leur but ? Revaloriser le cheveu naturel en allant dans les écoles, provoquer la prise de conscience dans les communautés nord-africaines en France et à l’étranger et permettre à tous et toutes de s’exprimer sur cette problématique. Car la recherche du cheveu lisse n’est pas sans danger : en plus de représenter un coût non négligeable, elle incite à l’utilisation de produits très toxiques.

Il y a-t-il une différence entre le cheveu hrach chez les femmes et les hommes ? Le cheveu hrach pourrait-il bientôt débarquer dans les télés nord-africaines et françaises ? Quel est le rôle de l’histoire récente et commune dans cette invisibilisation du cheveu ? On en parle pendant plus d’une demie heure dans la première partie de l’Apéro. Sans oublier la chronique de Lou, qui appelle à la libération des cheveux masculins : teintures et colorations pour tout le monde!

Rien de tel qu’un peu de déconstruction politique pour bien finir la saison estivale de l’Apéro ! Radio Campus Paris reçoit le festival Les TropiKantes, qui ce vendredi 21 septembre souhaite déconstruire les idées reçues et ouvrir le monde du développement. Margaux de Wilde et Tara Singh, respectivement chargée de la programmation scientifique et chargée de l’écologie, nous présentent le programme de ce festival critique et culturel qui entend décortiquer les dessous de la paix. Et en plus de soutenir une initiative étudiante, vous découvrirez ou re-découvrirez l’histoire et tous les recoins du jardin d’agronomie tropicale de Nogent-sur-Marne !

Programmation musicale :

– Dead Prez – Beauty Within

– David Sha – Her hair

– Jamila Woods – Blk Girl Soldier

Présentation : Nina Beltram / Chronique : Lou Hervier / Réalisateur : Adel Ittel