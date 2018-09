L’Apéro #12 – Frànçois Atlas ft. Baudelaire // 18.09

Peut-être l’avez vous déjà entendu en tant que leader et chanteur de Frànçois and the Atlas Mountains, groupe franco-britannique qui berce nos oreilles avec sa musique pop-rock depuis bientôt 10 ans. Aujourd’hui, il s’offre une parenthèse en mettant en musique des poèmes de Charles Baudelaire: cela donne Fleurs du Mal, album disponible sur toutes les plateformes ainsi qu’en vinyle.

Pour l’occasion, Frànçois Atlas est l’invité de l’Apéro et vient nous parler de son rapport aux textes du « poète maudit » jusqu’à la conception de cet album comprenant notamment les participations de Fishbach, Voyou ou encore Barbara Carlotti…

Pour clôturer l’émission, Frànçois nous fait le plaisir de jouer, en live acoustique, L’invitation au Voyage, chanson interprétée dans l’album par Juliette Armanet, ainsi que Fontaine de Sang, reprise encore inédite du poème de Baudelaire.