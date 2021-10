La Séance du dimanche H.S. #2 : Les étoiles du documentaire 2021

Dans cet épisode hors série de La Séance du dimanche, nous revenons sur 8 films parmi les 30 qui seront projetés lors du Festival des Étoiles du documentaire, du 5 au 7 novembre au Forum des images. D’un admirateur de Jacques Brel à une cuisinière de rue, de Marseille au Moyen-Orient, de plans de drones à plans de films, il y en aura pour toutes les sensibilités !

La Séance du dimanche est une émission diffusée sur Radio Campus Paris, créée et animée par le collectif Vitamine Ciné : Nicolas Santaliestra, Lucas Créac’h, Adeline Boulard et Louis Vallet. Victor Benhamou s’occupe de la réalisation, et Serge Santaliestra du mixage. Épisode enregistré le 23 octobre 2021, en partenariat avec la SCAM.