La Séance du dimanche #6 / Le cinéma est mort, vive le cinéma !

Dernière émission de la saison pour La Séance du dimanche ! Et tandis que les cinémas réouvrent, nous avons décidé de débattre sur la mort du cinéma … Mis à mal pendant plusieurs mois, dans sa diffusion comme sa fabrication, d’aucuns ont en effet pu annoncer son trépas, et pourtant, il est toujours là. L’occasion ainsi pour nous de revenir sur les fossoyeurs annoncés du cinéma actuel, des séries au streaming.

En début d’émission, nous débattons du nouveau film de Spike Lee, Da 5 bloods. De plus, les rubriques habituelles sont toujours au rendez-vous : Louis nous parle de deux documentaires de « monsieur » Werner Herzog dans On Rembobine, tandis qu’Adeline évoque quelques « morts » annoncées du cinéma dans La Playlist du dimanche. Et, dans son jeu, Lucas réutilise la même formule que lors de la dernière émission, où celle / celui qui récitera le plus de films d’un acteur sortira gagnant … Enfin, nous avons aussi l’honneur d’accueillir, pour une courte interview, Marc Moquin, rédacteur en chef de l’excellent trimestriel Revus & Corrigés, pour évoquer avec lui des thèmes abordés lors des précédentes émissions.

La Séance du dimanche, c’est donc fini pour le moment. Nous reviendrons peut être à la rentrée prochaine, dans une formule sûrement remaniée, donc n’hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Twitter. D’ici là, cette émission et les précédentes sont disponibles sur le site de Radio Campus Paris, mais aussi sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcasts. On vous souhaite un très bon retour en salle, un excellent été, et à bientôt !

Bonne écoute, et n’hésitez pas à nous suivre et à nous envoyer des messages sur notre compte Instagram : @vitamine_cine, ainsi que sur Twitter (@CineVitamine) !