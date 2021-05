La Séance du dimanche #14 : Mektoub my love, Kechiche et le « male gaze »

A l’approche de l’été, on n’aurait pas pu choisir meilleur film que celui dont on parle aujourd’hui : Mektoub my love canto uno. Une émission qui déborde de passion, puisque le réalisateur Abdelatif Kechiche est un cinéaste souvent paradoxal, mais toujours fascinant, pour le meilleur comme pour le pire. L’occasion pour nous d’aborder le concept de male gaze, auquel le cinéma de Kechiche est souvent associé… Sans oublier de revenir rapidement sur la réouverture des salles, et évidemment de jouer à un jeu cinéphile !

N’hésitez pas à nous suivre sur Instagram (@vitamine_cine), ni à vous abonner sur Spotify et toutes les plateformes de podcasts pour retrouver nos précédentes émissions, et ne pas rater les suivantes. Rendez-vous le 27 juin pour le dernier épisode la saison !

La Séance du dimanche est une émission diffusée sur Radio Campus Paris, créée et animée par le collectif Vitamine Ciné : Nicolas Santaliestra, Lucas Créac’h, Adeline Boulard et Louis Vallet. Victor Benhamou s’occupe de la réalisation, et Serge Santaliestra du mixage. Épisode enregistré le 22 mai 2021.