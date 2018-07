La Relève – Surdoué du violoncelle 4 juin

Alors que le printemps touchait à sa fin, on recevait ce lundi un jeune violoncelliste qui prouvait que décidémment le philosophe avait raison : « la valeur n’attend pas le nombre des années ». Victor Julien Laferrière a déjà reçu de nombreux prix (dont celui de la reine Elisabeth… elle est belge et une victoire de musique), ce qui est très bien, mais c’est surtout un interprète sensible et passionné. L’écouter parler de son goût pour la musique est un vrai bonheur. En plus, il m’a appris à prononcer le mot « sensual » en anglais, car ce jour là, on a écouté ça :

Mais rassurez-vous on l’a aussi écouté, notamment un extrait de Haydn au fameux concours de la reine belge qu’on croirait anglaise mais non

et l’extrait de son professeur qui parle du violoncelle c’est ici :

Entre nous, on peut le confier : c’est une des plus belles émissions qu’on a faite…