La Relève S6E18 Eternelle (?) Sylvia Plath avec Coline Pierré Pourquoi pas la vie (Ed l’iconoclaste) // 20 06 22

Connaissez-vous Sylvia Plath, l’autrice de la Cloche de détresse (Gallimard dans la merveilleuse collection L’imgainaire) et d’une oeuvre poétique ? Cette écrivaine au talent reconnu notamment dans le monde anglo-saxon s’est suicidé au début des années 60.

60 ans plus tard, l’autrice Coliné Pierré, dans Pourquoi pas la vie (Ed L’iconoclaste) décide d’imaginer ce qu’aurait pu être la vie de Sylvia Plath, si son suicide avait raté, si la vie avait réussi. Elle nous entraîne dans le Londres en pleine mutation d’alors, où Sylvia fait l’expérience d’une renaissance. « Sylvia sait que le monde est en train de muer, mais elle ne parvient pas à se métamorphoser au même rythme que lui. ici plus encore qu’ailleurs, l’impression est prégnante d’être à la traîne dépassée, exclue ».

Coline Pierré l’imagine travailler sur une comédie musicale, retrouver le goût de l’amitié et de l’amour.

Avec elle, on a parlé de la place des femmes, des icônes tragiques et on a rappelé cette vérité de Coline Pierré à ne jamais oublier : « Comme si l’austérité était un gage de bon goût. Elle aurait dû se méfier : on ne peut pas faire confiance à quelqu’un qu’un numéro de claquettes ne rend pas heureux« .

et on écouté Barbara le Mal de vivre (avec des sous titres en espagnol)