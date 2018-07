La Relève Premier roman jeune éditeur 21 mai

L’une et l’autre écrivent. Jean-Baptiste Gendarme est écrivain, il a créé l’indispensable revue Décapage et il a publié plusieurs romans chez Gallimard, dont le dernier La nuit et des poussières est aussi beau et passionnant que son titre. Il était notre invité car il a rejoint les éditions Anne Carrere où il vient de publier un sextet d’écrivains talentueux.

Nous avons eu la chance d’avoir au téléphone Sophie de Baere qui publie son premier roman : la dérobée. Dans ce roman, une femme doit renouer avec son passé après avoir découvert que son voisin est son amour de jeunesse qui avait disparu. La passion renaîtra-t-elle ?

Tous les deux, ils parlent aussi bien des livres qu’ils les écrivent. A écouter sans modération.

Ce jour là, on avait écouté Tim Dup, qui, s’il écrivait un roman, pourrait l’envoyer à Jean-Baptiste Gendarme