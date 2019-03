La relève-Mozart Project avec Aurèle Marthan // 06 02 2019

Philippe Sollers, écrivain qui publie Le nouveau chez Gallimard (qu’on vous recommande chaudement) dit de lui : « « Dès que j’écoute Mozart, je reprends pied dans un ciel qui n’en finit pas, j’oublie absolument tout ce qui est terrestre, je m’envole avec lui, j’ai l’impression d’être immortel ».

A la relève on est tellement d’accord avec lui qu’on a invité Aurèle Marthan à venir dans nos studios. Le prétexte ? L’album qu’il vient d’enregistrer Mozart Project chez EnPhases. Le site Les pianissimes dit de lui qu’il « appartient à la nouvelle génération d’interprètes qui possèdent un jeu à la fois virtuose et simple, sans faire étalage de la dextérité démonstrative et qui aspirent à offrir au public une expérience de concert au-delà de la performance ».

Pendant trente minutes, on a parlé avec lui de musique, de Mozart mais aussi du festival de Musique de Guéthary (au pays basque, le plus bel endroit du monde ?), que ce jeune homme dirige. On imagine difficilement une demie heure plus civilisée, intelligente et plaisante. Merci Aurèle.