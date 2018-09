La Relève – Ivy Pochoda auteure born in the USA//24 09 18

Pour son deuxième roman traduit en français, l’auteure américain Ivy Pochoda est passée par les studios de Radio Campus Paris, accompagnée de son indispensable traductrice et interprètre Adelaïde Pralon. (bon on vous dit la vérité : elle était venue pour le festival America, mais on est pas peu fier d’être la seule radio où elle est allée).

Dans Route 62 publié aux éditions Liana Lévi (C’était déjà le cas pour L’autre côté des docks, paru en poche), tout commence par une vision singulière : a l’heure des embouteillages du petit matin à Los Angeles, un homme court nu, bientôt suivi par un deuxième. Que leur est-il arrivé ? Commence un roman choral courant (ah ah lui aussi) sur deux époques, mettant en scène une dizaine de personnages, sans-abri, criminels en fuite.. ou en quête de rédemption, avec un duo de frères jumeaux quasi-bibliques. C’est à la fois très romanesque et très riche, avec une écriture puissante et vivante… Ecoutez cette émission, le jour où elle aura les plus grands prix, vous pourrez dire « je l’ai découverte sur Radio Campus Paris »..

En plus, vous découvrirez le lien entre l’écriture et le squash, le lien entre l’auteure et Leonard Cohen et beaucoup d’autres choses en trente minutes. Encore merci à Adelaïde Pralon pour l’interprétariat en direct et sans coupure et encore pardon d’avoir oublié deux fois con nom.

La réalisation était signée Ugolin Crépin-Leblond.

Site Internet de l’auteur c’est ICI