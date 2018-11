La Relève – Conservatoire de Paris avec S.M. Degand //05 11 2018

(Attention, l’émission commence au bout de 9 secondes, l’enregistrement avait été un peu sous stress, on te pardonne Antonin)

A la Relève, on aime la musique qu’on dit classique et on aime les musiciens qui s’y adonnent. Alors quand on a eu la proposition de recevoir deux musiciens du Conservatoire de Musique de Paris,Solène Souchères (elle est corniste) et Gaspard Maeder (il est violoniste), on a tout de suite dit oui. Ils sont souvenus accompagnés d’une professeure Stéphanie-Marie Degand, membre notamment de l’ensemble La Diane française . Et on leur a donné 45 minutes, au lieu des 30 habituelles pour qu’ils puissent s’exprimer chacun dans la durée.

Tous ensemble, accompagnés d’autres élèves, ils seront sur la scène du théâtre de Compiègne le 9 novembre. Ils clôtureront le 30e festival de Laon. C’est pour cette raison que nous avons aussi reçu par téléphone Jean-Michel Verneiges, le directeur du Festival. (Pour ceux que ça intéresse, ici on trouvera quelques photos du théatre impérial de Compiègne qui a lui seul vaut le déplacement)

Ils joueront Beethoven, Schuman et Weber. Ensemble, nous avons parlé de la formation au Conservatoire, du concert du 9 novembre, de la musique et du bonheur qu’elle offre.

Si vous lisez ce post avant le 9 novembre, sachez que Compiègne est à une heure de Paris et que, selon nos informations, il y aura des navettes qui peuvent vous raccompagner.

On a écouté Sade, Smooth Operator

On a écouté aussi Stéphanie-Marie Degand. Ici on vous propose un extrait d’un festival à Sablé

Que ceux qui ont écouté jusqu’au bout se rassurent, on a retrouvé Sylvie. Merci à elle.