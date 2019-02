La réédition selon Sam Records 11.02.2019

Jazz and Co reçoit ce soir Fred Thomas, fondateur et directeur du label Sam Records. Né autour d’une rencontre et d’une envie de rééditer le magnifique Peace Treaty de Nathan Davis, Sam Records poursuit depuis lors son entreprise de réédition d’un patrimoine parfois inédit, parfois devenu inaccessible, des jazz des années 50 et 60. Des raretés sorties des discographies de Barney Wilen, Chet Baker, Donald Byrd, Nathan Davis, ou encore Thelonious Monk ont ainsi été exhumées par le travail de Fred Thomas, pour le plus grand bonheur des fans de cette âge d’or du jazz. L’occasion était trop belle pour ne pas demander à notre invité du soir son point de vue sur l’état actuel de la réédition et des labels indépendants, à l’heure où le disque n’en finit plus d’achever sa crise et où les consommations de la musique migrent vers d’autres médias et d’autres biais.

Chet Baker small hotel

Chet Baker Tasty Pudding

John Lewis & Sacha Distel Dear Old Stockholm

Barney Wilen Spräcklig

Thelonious Monk Ba-Lue Bolivar

Nathan Davis Mid Evil Dance

Mike Taylor Quartet a night in Tunisia

Martial Solal Ability

Martial Solal Textes et prétexte

Jean Charles Capon Mauvaises rencontres

Philippe Maté Bateke Bojo

Franz Kogmann flaps