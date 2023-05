La nuit des divas: MAYADA EL HENNAWY // 08.05.2023

Pour le mois de mai, on a dédié l’épisode de La nuit des divas à… Mayada El Hennawy !

Grand artiste, interprète et chanteuse, syrienne ayant une forte attache aux musiques égyptiennes classiques, on ne pouvait évidemment pas faire l’impasse sur elle.

Si vous voulez découvrir son univers musical, et en apprendre plus sur son cheminement ainsi que celui des musiciens et compositeurs Baligh Hamdi et Mohammed Abdel Wahab qui sont liés à elle, l’épisode est disponible dès maintenant !

Lien de la playlist: https://open.spotify.com/playlist/5V6j2lLq5Yl20neC4f4kvu?si=7148b2f859ce4cb3