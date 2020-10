La Nouvelle Bouquinerie : Revues & Critique // 25-10-2020

Émission consacrée à la critique littéraire et culturelle en revue, avec Johan Faerber, co-fondateur du magazine en ligne Diakritik et Diane Scott, fondatrice de Revue Incise.

Les invités évoquent la place de la la littérature et de la culture, les enjeux et ancrages de leurs entreprises critiques respectives et la nécessité de redonner sa force politique à la critique ; pointant des impasses, ils esquissent de nouvelles perspectives pour saisir le présent à travers les objets culturels.

Réécoute :

Interview de Diane Scott par téléphone, en incise au milieu de l’émission, à partir de 29 min 45

Les revues :

Diakritik : https://diacritik.com/

>>> Et un acrostiche de présentation : https://diacritik.com/diacritik/

Revue Incise : https://revueincise.theatredegennevilliers.fr/

>>> Et le numéro 1 en libre accès : https://revueincise.theatredegennevilliers.fr/revue-incise-1/

Les livres de l’émission :

Dambre, Marc, Pour l’engagement critique [Actes de congrès], Maison des écrivains étrangers et des traducteurs (MEET), 2015.

Faerber, Johan, Après la littérature. Écrire le contemporain, PUF, « Perspectives critiques », 2018.

___, « Littérature – Pour une après-critique », dans : Laurent de Sutter (dir.), Postcritique, PUF, « Perspectives critiques », 2019.

Scott, Diane, Carnet critique : Avignon 2009, L’Harmattan, 2010.

___, Ruine : Invention d’un objet critique, Paris : Éd. Amsterdam, 2019.

Bande son :

Prefabrika, « Tutti Fuori », Scacco Matto, LP, 2020

>>> À télécharger ici : https://prefabrika.bandcamp.com/album/scacco-matto-lp

Fontaines D.C., « A Hero’s Death », A Hero’s Death, LP, 2020.

Egotronic, « Aufstehn », Macht keinen Lärm, LP, 2011.

Production : Léa Cassagnau, avec la participation de Galaad Saussey-Even et de Henri Guette

Lecture, co-animation : Galaad Saussey-Even

Réalisation : Swann Blanchet