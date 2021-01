La Nouvelle Bouquinerie : Poésie, revues et culture web // 17-01-2021

L’émission de janvier en réécoute :

On y parle de poésie « hors du livre », de la création de revues et de certains enjeux de publication à l’heure d’une littérature étendue au domaine numérique et à internet. On y discute notamment des lieux, des formes et des modes de diffusion de poésie dans ce contexte : de certains de ses « points de chute », qu’évoquent avec nous trois jeunes voix qui s’élancent dans la poésie, la création et/ou la recherche.

Avec une chronique « Web et poésie » en milieu d’émission.

Invité.e.s :

Lénaïg Cariou : poétesse, doctorante en littérature française contemporaine et co-fondatrice de la revue Point de Chute (poésie) : https://revuepointdechute.fr/

François Mielle : designer, entrepreneur, fondateur de la revue Magistrature (culture et cyberculture) : https://revuemagistrature.cargo.site/

Gabriela Lázaro : doctorante en littérature hispanique contemporaine

Sites en accès libre mentionnés par les invité.e.s :

Lyrikline : poésie en langue originale (texte et audio) : https://www.lyrikline.org/fr/startseite/

Centro de Cultura Digital : un projet du ministère mexicain de la culture, avec de nombreux poèmes électroniques, dont les « Concretoons » : https://editorial.centroculturadigital.mx/eliteratura

Réseau latino-américain de littérature électronique : un projet universitaire qui a publié la première anthologie de poésie électronique latino-américaine : http://antologia.litelat.net/

Revue Fracas : revue bilingue français-espagnol (poésie et écriture expérimentale, texte/vidéo) : https://www.revuefracas.com/

Tapin2: site de poésie contemporaine internationale (texte/audio/vidéo/poèmes électroniques…), complète en ligne la revue BoXoN : http://tapin2.org/

Musique :

Erik Truffaz, « El Tiempo de la Revolucion », album éponyme, 2012.

Laurie Anderson, « Language is a Virus », Home of the Brave, 1986 .

Générique : Louise Bourgeois/Ramuntcho Matta, « Otte », single, 1995.

Production : Léa Cassagnau

Réalisation/ Habillage : Margot Page

Chronique : Gabriela Lázaro