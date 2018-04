La Matinale – Young Lords Party & commission Légothèque // 05.04

C’est un groupe militant de jeunes portoricains de New York qui dans les années 1970 ont constitué un mouvement d’action politique aussi intense que court. Les Young Lords, qui furent parfois appelés les Black Panthers Latinos, Claire Richard, leur a consacré un livre : Young Lords, Histoire des Black Panthers Latinos (1969 – 1976), publié aux Editions L’Echappée.

Une des grandes forces de ce groupe militant pour améliorer les conditions de vie des habitants porto-ricains et afro-américains des Etats-Unis, fut de déconstruire à l’intérieur même de leur mouvement les rapports de forces sexistes, racistes, et homophobes existants. Leurs premières actions, qui furent de forcer les autorités municipales à assurer leurs responsabilités (ramassage des poubelles, dépistage de la tuberculose, du saturnisme) dans les quartiers délaissés de New York (et d’autres villes), se sont transformées au fil du temps en des programmes de santé communautaire radicale et d’éducation politique. Un livre pensé et conçu comme un guide de militantisme politique pour mettre à profit leur héritage politique !

La Matinale accueille en deuxième partie ceux qui choisissent (entre autres), les livres qui sont disponibles dans votre bibliothèque. Thomas Colombéra et Fabienne le Hein de la commission Légothèque de l’Association des Bibliothécaires de France sont les invités de la Matinale. Leur rôle ? S’assurer que les problématiques de genre et d’orientation sexuelle soient visibles dans les bibliothèques (à travers les collections, des tables rondes, des événements) mais aussi que le personnel soit sensible à ces sujets et puisse en rendre compte dans son accueil du public intéressé.

Côté chroniques, notre partenaire Radio Parleur nous emmène à la soirée « Et si on essayait quelque chose » organisée par le journal Fakir, à la Bourse du Travail, où un millier de personnes ont adopté dans l’enthousiasme le projet d’une Grande manifestation le samedi 5 mai. Une pétition est d’ailleurs lancée sur le site change.org ainsi qu’une page facebook nommée La Fete à Macron. Vous pouvez retrouvez le podcast de l’intégralité de cette soirée sur le site de Radio Parleur ! Et Simon clôture l’émission avec une chronique mi poisson d’avril, mi analyse de la gauche actuelle.