La Matinale – TOURISME EN BANLIEUE // 26.02

Dans cette Matinale de 19h, on s’intéresse au tourisme mais rangez vos maillots de bain puisque l’on part à la re-découverte de nos banlieues.

En première partie d’émission, on se fait la belle vers la Seine Saint-Denis, avec Wael Sghaier, réalisateur et Nabil Habassi producteur, qui nous ferons découvrir « Mon incroyable 93 », un documentaire qui déconstruit les clichés sur un département qui, à y regarder de plus près, est riche de sa population, de ses initiatives locales et de son patrimoine.

En deuxième partie d’émission nous embarquerons à bord du RER C direction le Val de Marne pour rencontrer les passeurs de culture, une association qui organise des balades guidées dans des recoins précieux de nos banlieues parisiennes. Célia Guizart, responsable du projet nous parle de ces balades qui révèlent la richesse culturelle, sociale et économique des migrations dans le Val-de-Marne, en l’illustrant doublement : à travers des parcours urbains patrimoniaux et des parcours de vie personnels.

Elles s’appuient sur la mémoire des habitants du territoire, venus d’ici et d’ailleurs, et visent à développer un tourisme solidaire, vecteur de liens entre le territoire et ses habitants, à changer le regard sur l’autre et promouvoir ainsi la citoyenneté des migrants.

