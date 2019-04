La Matinale – Streaming & webzine Hardies // 08.04

Créer un système efficace, éthique et responsable vis à vis des acteurs mais aussi des consommateurs, finalement c’est complètement ce dont nous allons parler ce soir, mais sous le prisme de l’industrie musicale avec Sofian Fanen, journaliste pour le site Les Jours mais aussi auteur du très important ouvrage “Boulevard du Stream, du mp3 à Deezer : la musique libérée” (Castor Astral). En seconde partie d’émission, nous aurons le plaisir de recevoir les créatrices du webzine Hardies, qui organisent demain un concert à l’International mais dans le 11ème arrondissement, elles nous diront tout ! Et puis si vous êtes un auditeur assidu de la Matinale vous vous en doutez, cette émission sera ponctuée par un reportage et une chronique de Simon Marry, vous allez vite reconnaître sa voix. La Matinale de 19h, l’émission où les invités ne disent que, des choses intéressantes

« Sur les plateformes de streaming, il faut être actif comme dans un magasin de musique. Le monde physique et le monde du streaming se ressemblent beaucoup. » « On voyait plein de groupes qui jouaient et qui n’étaient pas assez représentés par les médias. Parler de tous ces jeunes projets, c’est devenu notre ligne éditoriale. »

Présentation : Lucas Aubry / Co-interview : Lucas Aubry & Hugues Marly / Chronique et reportage : Simon Marry / Coordination : Bettina Lioret / Réalisation : Paul Henry / Web : Bettina Lioret & Hugues Marly