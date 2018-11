La Matinale – SOS Méditerranée & Collectif Rosa Parks // 28.11

Auditrice, auditeur bonsoir ! Il fait déjà nuit mais rassure-toi, La Matinale est là pour éclairer ta lanterne. Ce soir on fait le point sur le sauvetage des réfugiés en Méditerranée – sauvetage ou PAS, puisque l’Aquarius est immobilisé à quai depuis le 4 octobre dernier. On en parle avec Sophie Rahal, membre du conseil d’administration de SOS Méditerranée.

« Quand l’Aquarius a perdu son pavillon, il n’y avait plus de bateau donc plus de morts, plus personne pour témoigner »

En seconde partie d’émission, on reçoit Farid Bennai et Ismael El Hajri du collectif Rosa Parks qui veut lutter et alerter contre le racisme d’Etat. Disparaître le 30 novembre pour mieux réapparaître le 1er décembre, c’est le but de la mobilisation initiée par ce collectif pour dénoncer les inégalités structurelles de nos sociétés modernes et occidentales.

» Le 30 novembre, on va donner à certains ce qu’ils veulent: on va disparaître de partout, des écoles, du travail, des réseaux et le lendemain on va resurgir pour montrer qu’on existe et qu’on est mobilisés. »

Et évidemment, saupoudrées tout au long de l’émission, une fabuleuse chronique, un direct d’un de nos bénévoles et un peu de musique !

C’est parti pour une heure d’actualité engagée !

Présentation : Charlotte Viguié / Co-interviews : Kathleen Franck & Elodie Hervier / Chroniques : Lucas Aubry / Envoyé spécial: Martin Bordero – Radio Parleur / Réalisation : Antonin Simard / Coordination : Bettina Lioret