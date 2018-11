La Matinale – « Sexe, race et colonies » & « Les Expertes » // 06.11

Ce soir, dans La Matinale de 19h, on reçoitqui a co-dirigé l’ouvrage collectif Sexe, race & colonies, La domination des corps du XVe siècle à nos jours , avec Nicolas Bancel, Gilles Boetsch, Christelle Taraud et Dominic Thomas. A l’aide de nombreuses contributions scientifiques et d’illustrations d’époque, ils ont analysé près de 6 siècles de “rencontres coloniales” en France et aux Etats-Unis, à travers le prisme des rapports sociaux de sexe et de race. Ainsi, ils rendent compte de la violence sexuelle, tant symbolique que physique, qui s’exerçait dans les colonies.