LA MATINALE – REFORME DES LYCEES & CAELIF // 15.11

On retourne à l’école dans cette Matinale de 19h, … l’école pour les grands puisqu’on parlera du lycée et de l’Enseignement supérieur. En première partie, c’était Clarisse Guiraud qui répondait aux questions de la rédaction au micro de Radio Campus Paris. Clarisse Guiraud est vice président de l’APSES, une association à l’origine d’une pétition en ligne qui proteste contre les nouveaux programmes de SES rendus publics il y a quelques jours par le Conseil Supérieur des Programmes.

« Les question d’ascenseur social, de lutte des classes et de justice sociale ne seront plus abordées en première et on ne connaît pas encore le contenu du programme de terminale »