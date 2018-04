La Matinale – Réforme de l’enseignement sup & B-east // 18.04

Après avoir reçu trois étudiants de l’université de Nanterre mobilisés contre la loi ORE, et vous avoir emmené à Tolbiac et à Clignancourt, la Matinale de 19h donne la parole à deux enseignants-chercheurs, Sabina Issehnane et Léonard Moulin du collectif ACIDES : Approches Critiques et Interdisciplinaires des Dynamiques de l’Enseignement Supérieur. Comment concilier leur posture d’enseignant avec leurs revendications ? Que pensent-ils de la loi ORE et quelles conséquences y voient-ils pour les bacheliers et jeunes étudiants ? Pour avoir accès à leurs analyses complètes, leur livre « Arrêtons les frais ! Pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur » est toujours disponible.

« Est-ce que le fait de laisser l’enseignement supérieur dans le giron public coûte plus ou moins cher à la société ? Et bien non, ça revient moins cher pour l’individu et la société si on laisse l’enseignement supérieur financé par le public. »

En deuxième partie place à l’art polonais, pas forcément très visible en France, que Sandra et Karolina, respectivement coordinatrice du projet et commissaire d’exposition, promeuvent via leur association B-east. Quelles revendications sociétales laissent paraître les jeunes artistes contemporains de la scène polonaire ? Entre sculpture, peinture et photographie, les arts visuels de nos voisins vous attendent à la fondation Hippocrène. Des discussions artistiques, sociologiques mais aussi historiques sont aussi au programme de l’exposition « Immobilized » B-east qui débute le 20 avril !

Côté chroniques, Louise nous emmène au plus près des mobilisations étudiantes de la fac de Clignancourt, et Radio Parleur nous tient au courant de l’actualité de la loi Asile et Immigration discutée actuellement au Parlement.

Présentation : Camille Molza/ Réalisation : Adel Ittel / Co-interview : Louise Ortner et Nina Beltram / Chroniques : Radio Parleur & Louise Ortner / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard