La Matinale – Olajà & Second Square Branché // 21.02

Au programme de cette Matinale de 19h, une web-série participative, Ojalà, qui raconte l’histoire d’une bande de lycéens en terminale, dans un quartier sensible de Paris. On y découvre les joies les peines, et les inquiétudes de ces élèves à l’approche du bac. Pour en parler, nos invité.e.s sont Aurélie Lema, qui incarne le personnage d’Alexia, Maeva Niangoula, qui joue Maeva, l’amie d’Alexia, et Alexandre Munoz Cazieux, co-réalisateur de la série.

Tout autre chose vous attend dans la deuxième partie de cette émission, puisqu’il y est question de mode connectée, à l’occasion du Second Square Branché Mode, qui aura lieu au Carreau du Temple à Paris ce week-end. Nos invités, Eric Boulo, coordinateur de l’événement, et Juan Loaiza, performeur dans l’émission le Grandpamini Radio Show, qui proposera une émission en direct du Carreau du Temple.

C’est sans oublier le sel de la Matinale, nos chroniqueurs : Bessma Sikouk, de notre partenaire Radio Parleur, nous livre une chronique sur la grève pour le climat. Enfin, Lucas Aubry clôture cette émission avec une mise à jour sémantique…

Présentation : Hugo Passard / Co-interviews : Tiphaine Albessard & Simon Marry / Chroniques : Radio Parleur & Lucas Aubry / Coordination : Bettina Lioret / Réalisation : Swan Blanchet / Web : Simon Marry