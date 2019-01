La Matinale – Obsolescence programmée & How to Love // 31.01

Tous les ans, en France, on jette 23 millions d’appareils électroniques à la poubelle, et l’on en garde sûrement plus à traîner dans nos tiroirs une fois qu’on les a remplacés par la nouveauté de l’année. La faute à qui ? L’obsolescence programmée ! Apple, notamment, est connu pour fabriquer des téléphones à la durée de vie délibérément limité.

Ce soir, La Matinale a reçu pour en discuter Emmanuelle Le Nagard, professeure à l’ESSEC, et Guy Pezaku, fondateur de la start-up Murfy.fr – spécialisée dans la réparation d’objets d’électroménager. Le gouvernement a prévu d’obliger les industriels à afficher un « indice de réparabilité » sur leurs appareils, un lave-linge ou un four par exemple. Le but ? Encourager le consommateur à ne pas faire son choix qu’en fonction du prix ou des performances de l’appareil, mais aussi à réfléchir à combien de temps il va durer.

On peut aussi réparer soi-même son lave-linge : un service que propose Murfy.fr, en envoyant à ses client un tutoriel de réparation pour s’improviser grand bricoleur et le faire avec ses propres mains. Mais ce n’est pas l’unique solution ! Le téléphone FairPhone, commercialisé par une entreprise hollandaise, montre une autre voie à suivre : celle d’un téléphone module et réparable à -presque- l’infini. On peut en effet acheter toutes les pièces de rechange du FairPhone (batterie, vibreur, vis…) et les remplacer soi-même.

Mais l’obsolescence programmée ne s’arrête pas là. Nos habits, aussi, sont concernés! Ils durent moins longtemps qu’avant, parce que, souvent, les matériaux utilisés sont de moins bonne facture. Et nos emplois aussi! Eux deviendront bientôt obsolètes à cause des robots.

L’obsolescence programmée, c’est très dur à distinguer : difficile de savoir, et encore plus prouver, qu’une entreprise fait exprès de réduire la durée de vie de ses produits

En deuxième partie, La Matinale a parlé d’Amour, avec le festival “How to Love” ! Cette 6ème édition aura lieu du 12 au 19 février au Petit Bain, dans le 13e arrondissement. Au planning, il y aura des concerts, des ateliers, des rencontres et des projections, le tout traité par le biais de la bande dessinée, de l’illustration, de l’animation et de la musique pop.

Johannes Bourdon, responsable de la communication et de la programmation et Alice Champion, coordinatrice du festival, sont venus nous présenter cet événement pluridisciplinaire, où il sera question de love et de rencontres artistiques.

Côté reportage, Prisca Da Costa nous emmène au cœur de la manifestation des foulards rouges, ces pro-Macron et anti-gilets jaunes, dimanche dernier à Paris.

Présentation : Kathleen Franck / Co-interviews : Théophile Vareille & Lou Mamalet / Réalisation : Simon Marry / Coordination : Bettina Lioret / Chroniques : Prisca Da Costa (Radio Parleur)/ Web: Théophile Vareille