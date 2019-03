La Matinale – Living Lab & Ted, drôle de Coco // 25.02

En première partie de la Matinale de 19h, nous nous intéressons au Le Living Lab de La Fondation Médéric Alzheimer, initiative entièrement dédiée à l’amélioration de l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ce lieu innovant, implanté au sein de l’accueil de jour méthodes d’accompagnement non médicamenteuses de personnes atteintes de troubles cognitifs liés au vieillissement. L’objectif : améliorer la qualité de vie et le quotidien des personnes malades. Pour en parler, nous accueillons Kevin Charras, responsable du Centre de formation et du Living Lab et Jean Bernard Mabire, chargé des études au sein du Lab.

En seconde partie, nous accueillons Emilie Gleason, dessinatrice qui a gagné le Prix Révélation au 46e Festival d’Angoulême, avec Ted, drôle de coco, BD sur son frère autiste, publiée aux éditions Atrabile.

Présentation : Lucas Aubry / Co-interviews : Tiphaine Albessard & / Chroniques : Phonomaton / Coordination : Bettina Lioret / Réalisation : Swan Blanchet / Web : Tiphaine Albessard