La Matinale – L’inter-LGBT & Pariscience Festival // 24.10

Bonsoir à tous, vous embarquez pour une heure de Matinale sur Radio Campus Paris. Une heure arc-en-ciel s’il en est, puisqu’on va aborder la mobilisation de la communauté LGBT, dimanche dernier à Paris, contre les violences et agressions homophobes. Insultes, dégradations, violences physiques : plusieurs villes de France ont été ces dernières semaines le théâtre d’agressions envers des personnes ou couples de même sexe. En toile de fond de cette manifestation, évidemment, le débat sur l’accès à la PMA aux couples de femmes, qu’on abordera aussi avec notre invitée Clémence Zamora Cruz, Porte-parole de l’inter-LGBT.

« Quand on dit qu’ « une famille c’est un papa et une maman », c’est de l’homophobie. Les politiques doivent prendre leurs responsabilités ».

En seconde partie d’émission, nous collerons l’oeil au microscope pour parler du Paris Science Festival. Un événement qui met en lumière des productions cinématographiques et scientifiques, qui se tiendra du 26 au 31 octobre. Et pour en parler nous n’aurons pas une mais deux invitées : Marina Vasseur, chargée du grand public du festival, et la réalisatrice Gulya Mirzoeva pour son film Le savant, l’imposteur et Staline: Nourrir le peuple.

« En choisissant les thèmes « Science et Pouvoir », on a voulu montrer comment des pouvoirs politiques sont parvenus à manipuler la recherche scientifique. »

C’est tout ? Bien sûr que non ! Nos chroniqueurs // chroniqueuses, nous feront l’honneur de leur présence. Estelle viendra nous parler d’une basket écolo pour des footings toujours plus verts. Et en fin d’émission, Morgane nous racontera sous l’emprise de quel sortilège elle se trouve depuis la lecture du puissant “Sorcières : la puissance invaincue des femmes”, de Mona Chollet.

Présentation : Charlotte Viguié/ Co-interviews : Anna Peàn et Simon Marry/ Chroniques: Estelle Audigé et Morgane Protas/ Réalisation : Antonin Simard / Coordination : Bettina Lioret