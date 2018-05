La Matinale – Les routes de l’esclavage & LachaiseMusical //29.05

« Les routes de l’esclavage », c’est le titre de la série documentaire de quatre heures diffusée sur Arte jusqu’au 29 juin. Une série colossale qui revient sur plus de 4000 ans d’esclavagisme. La Matinale de 19h a eu le plaisir de recevoir Juan Gelas, co-réalisateur de cette série qui a nécessité la collaboration d’une centaine de personnes sur plusieurs continents. De 476 à 1888, le documentaire nous emmène au coeur des rouages de ce système de domination et d’injustice, à travers des épisodes historiques bien souvent méconnus.

« Le concept de naturalisation, c’est-à-dire comment un esclave intègre l’idée de sa servilité, ça fait partie des grandes questions qu’on espère soulever dans ce documentaire. C’est tout le travail de l’idéologie, de la religion, de la violence. »

Une visite guidée en musique dans un cimetière, non vous ne rêvez pas ! C’est bien le pari fou de Lachaise Musical, une association qui propose des promenade-concerts dans le cimetière le plus connu de Paris. Cléo, Loanne et Jeanne, les trois co-fondatrices de ce concept, nous expliquent comment elles sélectionnent les musiciens qui interviennent sur ce parcours, qu’elles construisent chaque année différemment.

« La visite type de Lachaise Musical, c’est qu’on crée un parcours autour d’une thématique, on sélectionne 5 à 6 célébrités et donc sépulture dans le cimetière, et à chaque étape, il y a un groupe de musicien, un moment musical puis un moment de médiation »

Côté chroniques, Jacques nous livre sa dernière propagande culturelle, et nous parle notamment des dates de la tournée des 20 ans de Radio Campus Paris !

