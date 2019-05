La Matinale – Les jeunes et l’Europe // 15.05

Dans cette Matinale, on s’intéresse aux enfants et aux jeunes ce soir, à l’occasion d’un appel lancé le 7 mai dernier par l’UNICEF et le Forum français de la Jeunesse, adressé aux différents candidats aux élections européennes, dans le but d’intégrer ces enjeux aux politiques de l’Union européenne. Anthony Ikni, délégué générale du Forum français de la jeunesse, et Eskandar Benaicha, responsable de la communication digitale à l’UNICEF, sont nos invités.

« On propose d’abaisser le droit de vote à 16 ans et de renforcer l’enseignement moral et civiqueen France et en Europe pour former des citoyens plus éclairés, à même d’aller voter. »

Puis, en fin d’émission, Louis Scocard viendra nous livrer sa chronique.

Présentation : Hugo Passard/ Co-interview: Léa Hurel / Revue de presse: Hugo Passard / Chroniques: Louis Scocard/ Réalisation : Antonin Simard / Coordination & Web: Bettina Lioret