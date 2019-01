La Matinale – Le statut d’intermittent & « Supermarché » // 23.01

Dans cette Matinale on parle de la réforme de l’assurance-chômage, et plus précisément de la lettre de cadrage adressée aux partenaires sociaux par le Gouvernement, dans laquelle celui-ci réclame d’importantes économies au régime d’indemnisation. On s’intéresse aux potentiels impacts sur le régime des intermittents du spectacle avec Joachim Salinger, comédien et représentant de la CGT Spectacle.

« L’indemnisation des intermittents pourrait constituer un modèle pour d’autres emplois précaires. »

Puis, dans la deuxième partie cette émission, on parlera de la marque Supermarché, qui recycle des vêtements de seconde main dans le 14ème arrondissement de Paris. Monia Sbouaï viendra nous en parler.

» Le textile est le deuxième secteur le plus polluant après le secteur pétrolier ! »

Tout cela sans oublier les chroniqueurs de ce soir, Louis et Lucie

