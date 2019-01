LA MATINALE – Le grand débat & SOS racisme // 15.01.19

Ce soir, on parle du Grand débat national qui démarre mardi 15 janvier 2019. Annoncée par le président Emmanuel Macron en décembre dernier pour résoudre la crise des Gilets jaunes en cours depuis le 17 novembre, cette grande consultation doit permettre d’instaurer un dialogue entre citoyens et élus sur 4 thématiques principales : la transition écologique, la justice fiscale, la démocratie et la citoyenneté et enfin l’organisation de l’Etat et des services publics. L’équipe de la Matinale de 19h vous propose une répétition générale animée du Grand Débat National en compagnie de trois gilets jaunes aux parcours différents : Loïc Canitrot, intermittent du spectacle à St Denis, Bruno de Ginestet, conseiller immobilier et auto-entrepreneur et Philippe Pascot, ancien conseiller régional d’Ile-de-France de 2004 à 2010et auteur de Pilleurs d’État, paru en 2015 chez Max Milo.

« Macron démission est un mot d’ordre qui me va très bien » Loïc Canitrot

« Ils n’ont pas retiré les taxes, mais repoussé les taxes. » Philippe Pascot

En deuxième partie d’émission, on reçoit Dan Cohen, responsable du développement chez SOS Racisme pour parler de la place de l’immigration dans le grand débat national. D’abord considéré comme la cinquième thématique du grand débat national, puis finalement évacué suite au tollé suscité, le sujet de l’immigration a fait son grand retour dans la lettre d’Emmanuel Macron adressée aux Français lundi 14 janvier. Le président évoque en effet l’éventuelle mise en place de quotas. Sur ces entrefaites, l’association SOS Racisme a réagi, fustigeant que le débat soit “détourné des préoccupations initiales”. Dans leur communiqué de presse, l’association explique : “nous n’acceptons pas que le gouvernement, pour détourner le regard de la suppression de l’ISF, jette en pâture à des foules en colère le bouc émissaire favori de l‘extrême droite ces dernières années : l’immigré”.

» L’immigration n’est pas un problème, c’est le fait de le mettre dans le débat qui lui donne un aspect problématique »