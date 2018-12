La Matinale – Le Cnesco & Concours Eloquentia // 04.12

Dans La Matinale de 19h de mardi 4 décembre, on recevait Marie Tamarelle-Verhaeghe, députée de l’Eure et co-auteure avec Régis Juanico d’un rapport parlementaire sur l’organisation de la fonction d’évaluation du système éducatif. A l’heure où le ministre de l’Education Nationale Jean-Michel Blanquer souhaite supprimer le CNESCO (Conseil National d’Evaluation du Système Scolaire) en ne renouvelant pas son budget, l’élue LREM réaffirme la nécessaire indépendance et transparence de l’instance chargée de l’évaluation de l’école. Elle présente en outre les 12 propositions que contient ce rapport pour une meilleure évaluation des politiques publiques éducatives.

« Pour qu’une évaluation soit crédible, il ne faut pas qu’elle soit sous l’emprise de la structure qu’elle veut évaluer. »

En deuxième partie d’émission, on reçoit Pablo Kerblat, manager des programmes Eloquentia et Jammeh Diangana, lauréat du concours Eloquentia de Nanterre, pour discuter de la deuxième édition de la finale nationale du concours d’éloquence Eloquentia. La compétition s’est tenue vendredi 30 novembre à la Sorbonne. Après avoir bravé les concours de leurs universités respectives à Saint-Denis, Nanterre, Limoges, Grenoble, Marseille et Bordeaux, ils n’étaient plus que 6 à concourir pour le titre de « Meilleur Orateur de France 2018 ». Un titre finalement remporté par le Limougeaud Théotime d’Ornano.

« Le but d’Eloquentia est d’offrir un espace de débat citoyen. Il y a des tensions aujourd’hui dans nos sociétés et il y a peu d’espaces où on peut dialoguer et échanger. On veut montrer que c’est possible d’essaimer des agora citoyennes chez les jeunes. »

Côté chroniques, Said, ancien du programme Eloquentia, est venu nous parler de la prise de parole en public. Et en fin d’émission, Eliott a fait le point sur le mouvement des Gilets jaunes sur l’île de la Réunion.

