La Matinale – La crise des médias & LGBT Talents // 22.01

Au cours des derniers mois de mobilisation du mouvement des Gilets Jaunes, la presse, son indépendance, ses pratiques et son objectivité sont remises en cause. Les journalistes, qu’ils soient JRI ou animateurs sur des grandes chaînes d’informations sont montrés du doigt, discrédités et parfois même physiquement agressés. Comment expliquer cette crise de confiance dans les médias ? Comment regagner la confiance des citoyens et citoyennes ? Autant de questions auxquelles tentent de répondre nos invités. Maxime Vaudano, journaliste au Monde et co-auteur d’un article qui a particulièrement attiré notre attention: « Rémunération, privilèges, choix de sujets… Les idées reçues sur les journalistes » ainsi que Jean-Marie Charon, sociologue spécialiste des médias et auteur d’un ouvrage intitulé « Rédactions en inventions » nous livrent leurs analyses de cette crise des médias.

Et puis, on s’intéresse à l’événement LGBT Talents organisé par une association LGBT appelée ESCAPE, qui a pour but de réunir les personnes qui s’intéressent à ce sujet – qu’elles soient LGBT ou non, étudiant.e.s, managers, RH, politiques, activistes… le tout dans le cadre d’une journée complète où alternent conférences, ateliers thématiques, networking et sessions de recrutement. Alexandre Toureh, responsable école et speakers nous en dit plus en deuxième partie d’émission.

Présentation, Coordination et Web: Bettina Lioret / Co-interview: Sylvain Pinot / Chronique: Olivia Lioret/ Reportage: RadioParleur / Réalisation : Simon Marry