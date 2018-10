La Matinale – La confiance en soi & Règles élémentaires // 17.10

Pour beaucoup la confiance en soi est une ambition, une conquête mais surtout un mystère que nous allons tenter de résoudre avec Charles Pépin, qui a publié cette année chez Allary “La Confiance en soi, une philosophie”. Ce n’est donc pas un coach, pas un psychologue mais bien un philosophe que nous recevons ce soir dans la Matinale.

« Avoir confiance en soi, c’est être capable d’avancer avec ses doutes. »

En seconde partie d’émission, on accueille Marine Creuzet, chargée de communication de l’association « Règles élémentaires » qui collecte et distribue des produits d’hygiène à des femmes en situation de précarité à travers la France. L’occasion de rappeler que les serviettes, tampons et cups ne sont toujours pas remboursés par la sécurité sociale, bien que cela représente un budget de 10.000 euros environ, dans la vie d’une femme.

« Dans les centres d’accueil, on trouvait des préservatifs en vente libre, mais pas de produits d’hygiène. Le combat est parti de là (…) »

