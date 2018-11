La Matinale – Industrie du porno & sexualité des jeunes // 27.11

Bonsoir à toutes, bonsoir à tous ! Quoique certains lui trouvent un aspect érotique, ce soir on ne parlera pas d’urine, mais bien de sexualité pendant une heure entière ! En première partie, place à la pornographie : la Matinale reçoit Robin D’Angelo pour son livre Judy, Lola, Sofia et moi et Laureen Ortiz pour Porn Valley. Tous deux journalistes, ils sont partis en immersion dans l’industrie pornographique française et américaine et en ont tiré deux enquêtes.

« Le porno ne fait que mettre en fantasme les inégalités sociales. »

Puis c’est une sexologue que nous accueillerons dans la Matinale, Valérie Matharan, pour en apprendre un peu plus sur le rôle que les sexologues peuvent jouer dans la sexualité des jeunes.

« L’immédiateté de l’offre sexuelle, ça bloque l’éducation à l’érotisme. »

Sans oublier deux dinosaures de notre équipe : il travaille dans le monde de la vidéo et elle gère l’émission érotique iconique de votre radio, « Les Fesses À L’Air », et ça tombe bien, Pitoum et Dania viendront chroniquer quelques minutes ce soir pour votre plus grand plaisir.

Présentation : Nina B / Co-interviews : Tiphaine Albessard et Dania Kaddur / Chroniques : Dania Kaddur & Pitoum / Réalisation : Simon Marry / Coordination & web : Bettina Lioret