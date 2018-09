LA MATINALE – ILLETRISME & BUY OR NOT // 26.09

Avec ou sans les pieds, écrire est un enjeu d’émancipation. Plus encore que le simple outil d’un lien social, le pouvoir des mots est indispensable à la survie. La survie et la vie d’un illettré: Léo c’est le sujet du livre de Cécile Ladjani en studio pour la première partie de cette émission avec Hervé Fernandez, directeur de l’Agence Nationale de Lutte contre l’illettrisme. Le livre, Illettré, a été adapté dans un film éponyme. L’occasion de mieux comprendre cette réalité.

« Toute personne, pour réapprendre et sortir de l’illettrisme, doit déjà retrouver confiance », Hervé Fernandez

En deuxième partie d’émission, Maxime et Achille responsables parisiens de la plateforme participative I-Buycott. Elle permet de favoriser une consommation citoyenne et responsable. C’est aussi une appli qui permet de savoir s’il faut acheter ou boycotter tel ou tel produit.

« Aujourd’hui, on vit dans une société capitaliste et on s’est demandé comment remettre le consommateur au centre. Avec le boycott, il peut devenir un consom’acteur. »

Une matinale tout en chronique bien sûr avec l’intervention de Tiana qui nous dira ce qu’elle a pensé du film Illettré, réalisé par Jean-Pierre Améris. Louis, s’est intéressé aux personnes qui ont réussi sans diplôme mais pas seulement … et Morgane nous parlera de l’application « Buy or Not » pour devenir plus conscient de ses choix de consommation.



Présentation : Elodie Hervier / Réalisation : Tiffany Battistel / Co-interview : Tiana Salles & Morgane Protas/ Chronique : Tiana Salles, Louis Scocard & Morgane Protas/ Web : Anna Péan / Coordination : Bettina Lioret