La Matinale – i-predict & Revus et Corrigés // 07.11

Un chiffre, pour vraiment commencer cette Matinale de 19h, 60 à 70 % des femmes qui sont touchées par la chlamydia… ne le savent pas. Une maladie sans symptôme qui, détectée, rapidement, semble plutôt facilement se soigner, à coup d’antibiotiques, mais qui laissée en l’état, peut entraîner de sérieux problèmes.

Pour en parler, on accueille Jeanne Tamarelle, doctorante en santé publique au laboratoire B2PHI, qui couvre donc la Biostatistique, la biomathématique, la pharmacoépidémiologie et les maladies infectieuses, en partenariat avec l’Inserm, l’institut Pasteur et l’Université de Versailles Saint Quentin. Elle est aussi chargée de l’étude i-predict, qui évalue si un dépistage systématique et un traitement des infections génitales à la Chlamydia permet de réduire les risques de complications de cette infection.

Connaissez vous le cinéma de patrimoine ? C’est que vous n’en avez pas consulté la définition dans le premier numéro de Revus et Corrigés, et honte à vous. Cette revue trimestrielle de cinéma de patrimoine donc, s’emploie à mettre au goût du jour des films, d’il y a 10 ans jusqu’aux fondements du septième art, à travers critiques, entretiens mais aussi des dossiers sur une thématique précise. Justement, celle du deuxième numéro, publié fin octobre, à l’occasion du centenaire de l’Armistice de la première guerre mondiale, s’intitule « 1918 : Filmer un monde nouveau ». On en parle avec Marc Moquin et Eugénie Filho, respectivement rédacteur en chef et directrice de publication de la revue.

Le tout saupoudré de chronique et de reportage, puisque Louis revient sur nos 70% de compatriotes qui utilisent leur voiture pour aller travailler, ce qui fait, peu ou prou, 70% de mâchoires qui se contractent à l’arrivée des hausses d’essence. Enfin, notre Inès a arpenté pour vous la coopérative alimentaire de la Goutte d’Or.

Présentation : Simon Marry / Co-interviews : Bettina Lioret et Emmanuel Raspiengeas / Chroniques : Louis Scocard / Reportage : Inès Edel-Garcia / Réalisation : Antonin Simard / Web : Simon Marry / Coordination : Bettina Lioret