Au sommaire, de la Matinale de 19H, nous partirons tout d’abord en Birmanie pour parler du coup d’Etat militaire qui a eu lieu il y a 17 jours. Une armée toute puissante, une cheffe du parti majoritaire assignée à résidence, et des manifestations quotidiennes : Nous ferons le point ce soir grâce à David Camroux, chercheur au centre d’études et de recherches internationales de Science po Paris et spécialiste de l’Asie-Pacifique ! A 19h37, nous irons du côté de la ZAD de Gonesse, grâce à un reportage de Noox. Puis à 19h41, nous écouterons l’entretien réalisé par Louis Pierre avec un compositeur finlandais pour le Zoom du la rédaction. Enfin à 19H49, l’émission sera clôturée par une chronique de Valentin sur l’affaire OpenLux