La Matinale de 19h // Un mois de mars mouvementé au Brésil // 31/03/21

Nous consacrons la première partie de cette Matinale de 19h au Brésil, pour analyser les différents événements et sujets qui rythment l’actualité du plus grand pays d’Amérique latine en ce moment.

Une crise sanitaire qui s’accentue, un président aux actions toujours plus critiquées, un ancien président qui revient sur le devant de la scène et des militaires démissionnaires… Nous décryptons tout cela grâce à nos deux invités : le journaliste Jean-Mathieu Albertini basé à Rio de Janeiro, et l’historienne du Brésil contemporain et professeure à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis Armelle Enders.

L’actualité musicale est également à l’honneur, avec l’artiste Belfast qui nous présente son premier EP « Primavera » dans le Zoom de la Matinale. Un album en l’honneur des 4 saisons de Vivaldi, une gradation musicale alliant musique classique et musique électro.

Vous écouterez enfin les chroniques de Pauline Rossano, sur les femmes célèbres dans la Bossa Nova, et de Pierre sur le batch cooking.

Présentation : Léa Hurel / Co-interview : Valentin Grille / Zoom : Léa Hurel & Anaïs Martinez / Chroniques : Pauline Rossano & Pierre Poulain / Coordination : Anaïs Martinez / Réalisation : Colin Gruel / Web : Léa Hurel