La Matinale de 19h // Taous Merakchi nous parle de son livre : « Vénère »// 16/03/2022

Ce soir, l’autrice féministe et engagée, Taous Merakchi, nous parle de la sortie de son dernier livre : « Vénère : être une femme en colère dans un monde d’hommes ». Son résumé parle pour lui : « Parce que je suis une femme, j’ai peur de sortir seule la nuit, de porter des vêtements qui me plaisent, d’exprimer mon opinion ou mes émotions. Ces peurs sont à l’origine d’une immense colère que j’essaie de contenir tant bien que mal. Cette colère, ça fait désormais trente-quatre ans que je vis avec et qu’elle me ronge les tripes, au point de se retourner régulièrement contre moi. Lassée d’être seule à en subir les conséquences, j’ai donc cherché à comprendre quels en étaient les origines et les éléments déclencheurs, afin de l’assainir et de la diriger non plus contre moi-même, mais contre ceux qui la méritent. »

Dans le ZOOM, nous recevrons nos amis du Festival Sonic Protest, qui a lieu dans plusieurs lieux parisiens du 15 mars au au 3 avril, et rassemble beaucoup d’artistes et de groupes aux musiques expérimentales et bruitistes. Pour en parler, nous recevons Arnaud Rivière et Franq de Quengo, deux co programmateurs du festival.

Présentation : Dania / Invité.e.s : Taous Merakchi, Arnaud Rivière et Franq de Quengo / Co intervieweuse : Faustine Moulin / Réalisation : Elisa Féliers / Coordination : Hugo Leroi