La Matinale de 19h // SPECIALE PRESIDENTIELLE #3 : la candidature de Christiane Taubira // 16/02/2022

Au sommaire de cette émission, nous partons en route pour l’élection présidentielle. Nous parlerons d’une candidate dont l’avenir est plus qu’incertain à savoir Christiane Taubira avec l’un de ses portes paroles Johan Jousseaume. Quid de son avenir ? Quel programme ? Quelle vision pour cette matrice de la gauche qu’est l’écologie ? Nous vous aiderons à vous faire votre propre opinion. Nous vous aiderons à voter. Et puis nous parlerons d’un pot, après tout nous sommes jeudi. Mais pas n’importe lequel. Cette année le Pot des Talents fait son grand retour. Depuis 2019, l’A.S.H. Sorbonne offre l’opportunité aux étudiant.e.s de Paris 1 de se produire sur une scène parisienne. Nous recevrons sa présidente Lilou Rogers. Nos chroniqueurs sont-là, ils s’échauffent …Soyez attentif et à l’écoute car la matinale de 19h, c’est parti !

Présentation : Adrien-Guillaume Padovan / Invité.e.s : Johan Jousseaume et Lilou Rogers / Chronique : Adalyen de Particule et Solène Cazenave / Co interview : Lucia Gicquel / Réalisation : Margot Page et Glenn Gillet / Coordination : Hugo Leroi