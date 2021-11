La Matinale de 19h // SPECIALE HORS LES MURS à l’académie du climat // 08/11/2021

Ce soir dans la Matinale nous sommes partis pour 1h d’émission en direct, au sein de l’Académie du Climat pour une émission spéciale hors les murs.

Aujourd’hui, nous parlerons donc climat et comment sauver notre Planète avec Lucas Richard,

puis nous recevrons Sarah Alby pour nous exposer les missions de l’Académie du Climat. Enfin, Carole Le Du viendra nous parler d’ICARDA, le centre international de recherche agricole.

Mais tout de suite, nous recevons Pierre Leflaive pour discuter des transports et de leurs rôles dans le changement climatique, du pouvoir qu’ils ont pour aller vers une société plus méliorative.

Voilà pour le programme de La Matinale de 19h sur le 93.9.

Présentation : Théo Monteil / Co intervieweuses : Lucile Grolleau et Elsa Gavinet / Réalisation : Jonathan Carrasse et Jeffrey Louis / Coordination : Hugo Leroi / Web : Hugo Leroi / Chroniques : Lucas Richard et Carole Le Du