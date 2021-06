La Matinale de 19h // Spéciale Fête de la Musique// 21/06/2021

Ce soir nous dédions la Matinale de 19h à ceux et celles qui la font et ceux et celles qui l’écoutent. Notre émission sera rythmée par la présence de deux artistes d’exception qui en plus de nous gratifier de leur présence nous offrirons deux showcases comme on dit ici, qui promettent de faire du bruit. Dans le studio ce soir j’ai nommé l’excellent Absalom Palmer qui nous emmènera sur le terrain du rock alternatif, et le trompettiste Ludovic Louis nous fera une démonstration de cuivre. À mes côtés la mélomane Sabine de la rédaction qui guidera nos oreilles vers ce voyage sonore. À mes côtés, notre fantastique chroniqueur musical j’ai nommé Lucas, qui nous présentera l’album All Eyes on Me, de Tupac, évidemment, et qui nous donnera très certainement matière à penser pour notre débat en direct sur la créativité dans l’industrie aujourd’hui : tous les coups sont permis mais la règle d’or reste la bienveillance, et en cas de non-respect de cette règle, je n’hésiterais pas à admonester des sanctions, prenez garde. Je ne sais pas vous mais moi j’ai hâte, la matinale de 19h spéciale 21 juin c’est parti.

Présentation : Zoé Neboit / Co Intervieweurs.se : Sabine Lavallée / Chronique : Lucas Richard/ Réalisation: Elsa Gavinet/ Coordination : Hugo Leroi