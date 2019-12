La matinale de 19h – Soulèvements monde arabe// 16.12.2019

LA NOUVELLE ANNÉE FOLLE

✨ RÉVEILLON 2020 ✨

De Chicago à Paris, du Mayflower à la Coupole, c’est le temps des années folles. Pour une soirée bien arrosée, c’est à la tombée de la nuit que l’on se donne rendez-vous dans notre speakeasy 🗝

Dans cet oasis libertaire se côtoie des jeunes femmes avant-gardistes, des gangsters à fière allure et autres flics incorruptibles. Tous danseront sur la même piste pour célébrer cette nouvelle année et profiter des plaisirs de la vie 🎊 !

La fête sera totale pour que ça swing comme au bon vieux temps, sur le tempo de la contrebasse, l’ambiance musicale sera menée par un jazz band ‘New Orleans’. Et pour danser toute la nuit, les tubes seront distillés clandestinement dans le club comme dans l’arrière-salle, les dj nous enivrent habillement! Sous le scintillement de la lune 🌙, casino, combats de boxe, musiques folles et danses frivoles seront de la partie. Froufrou et jambes en l’air pour cancaner, la bonne aventure pour se libérer de sa destinée, effeuillage et charleston pour célébrer !

👉 Allez-y, c’est le moment de tout oser. Sortez Borsalino et plumes, gants et portes cigarettes, costumes trois pièces et robes à paillettes !

// DJ SETS //

–– à venir ––

// ANIMATIONS //

▪️Tirage de tarot par Anne Horel

▪️Casino – lots à gagner ! Roulette – Black Jack & autres

▪️Boxe par Rixe Club

▪️Effeuillage burlesque par Dona la Doll

–– plus à venir ––

| TARIFS |

Tarif earlybird – Le moonshiner – 18€ (limité)

Tarif prévente – 22€

Tarif sur place – 25€

Les personnes munies d’un tarif early birds se verront offrir une coupe de champagne (10cl). Pour les autres (préventes et sur place), il faudra arriver avant 23h pour en profiter !

👉 billetterie 👉 https://bit.ly/2ReIVop

| PARTENAIRES |

TSUGI – Brain Magazine – Le Bonbon – Emmaüs Alternatives – Digitick – Radio Campus Paris (93.9FM)

| INFOS PRATIQUES |

POINT ÉPHÉMÈRE

200 Quai de Valmy • 75010 Paris

Tél 01 40 34 02 48 • Fax 01 40 34 02 58

Tél restaurant : 01 40 34 04 06

Accès

Métro Jaurès (lignes 5, 2 et 7 bis) • Louis Blanc (ligne 7)

Bus 26 /46 / 48

site Internet >> www.pointephemere.org

| KAPTEN – PARTENAIRE VTC |

Pour venir, partir et revenir, créez votre compte Kapten et utilisez le code promo POINTFMR pour bénéficier de 50% (max 10€) de réduction sur vos deux premières courses

ou suivez simplement ce lien https://bit.ly/35c52j9