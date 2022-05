La Matinale de 19h – S’adapter au changement climatique en France // 24/05/2022

Bonsoir à tous et bienvenue dans la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Ce soir, pour notre grand entretien, nous recevons en première partie d’émission trois citoyens engagés contre le changement climatique : Sasha Cantet et Bertrand Caltagirone de la campagne de résistance civile Dernière Rénovation ainsi que Zoé Lavocat du Réseau Action Climat. Puis, ce sera l’heure de la chronique de Tom. Enfin, nous accueillerons dans le zoom Mélodie Lauret, jeune artiste qui viendra nous présenter son dernier titre “Star” et qui se produira en live à la fin de cette émission pour notre plus grand plaisir.

Présentation : Guilhem Fabry / Co intervieweuse : Chloé Bergeret / Invité.e.s : Sasha Cantet, Bertrand Caltagirone, Zoé Lavocat et Mélodie Lauret / Chroniqueur : Tom Malki / Réalisation : Rosalie Berne et Tiphaine Claveau / Coordination : Hugo Leroi