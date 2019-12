La matinale de 19h – Qualité de l’air // 18.12.2019

Greenpeace France vient de dévoiler un rapport analysant les politiques mises en place pour lutter contre la pollution de l’air dans 12 agglomérations parisiennes. Réalisé en coopération avec l’UNICEF et le réseau action climat, il classe Paris en première place en terme d’efforts de réduction de pollution.

Cela ne veut pas pour autant dire que la capitale soit un exemple. L’air y demeure très pollué malgré les efforts mis en oeuvre.

Alexandra Thieyre et Sophia Olmos, militantes Greenpeace, ont répondu à nos questions.

Ensuite, deux reportages par Louis et Félix portant respectivement sur l’oeuvre de François Liétout et le film « It must be heaven », du cinéaste Elia Suleiman.

La compagnie de théâtre Art me Up, qui fait venir sur scène des étudiants, clôture la Matinale en proposant un suivi de leur aventure participative et interdisciplinaire.

Présentation : Pitoum / Réalisation : Antonin Simard / Co-interview : Clément Follet / Reportages : Félix Pavia & Louis Pierre-Lacouture / Zoom, Web & Coordination : Jules Benveniste