La Matinale de 19h – OIP en danger // 14.11.2019

La population carcérale n’a jamais été aussi importante, pourtant, la section française de l’Observatoire International des Prisons est en péril. La perte systématique de ses aides publiques, 66% en 5 ans, met en danger de mort cet observatoire créé en 1990.

Laure Anelli, rédactrice en chef de la revue Dedans Dehors, et Matthieu Quinquis, avocat, membre du conseil d’administration de l’OIP, sont interviewés par Tiphaine et François.

En zoom, le festival Chéries-Chéris, représenté par Gaston Re.

Sans oublier un reportage de Nicolas et Mathieu sur Mickaël Berdugo et une chronique de Sara qui interroge la notion de mérite en amour (et dans le pré).

Présentation : François Pieretti / Zoom : Antonin Simard / Chronique : Sara Machtou / Reportage : Nicolas Muraour & Mathieu Pourvendier / Coordination & Web : Jules Benveniste / Réalisation : Philipp Fischer