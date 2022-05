La Matinale de 19h – L’unification de la gauche : quel présent, quel avenir ? // 12/05/2022

Ce soir dans la Matinale, nous parlerons du rassemblement de la gauche sous la bannière de la NUPES : Nouvel Union Populaire Ecologique et Sociale. Les partis EELV, PCF et PS ont donc décidé de se ranger sous « l’égide » de l’Union Populaire pour espérer gagner davantage de sièges lors des prochaines élections législatives. Et si Jean-Luc Mélenchon se voit déjà Premier Ministre, qu’en est-il de la stratégie du NUPES ? Que représente cette alliance pour la gauche ? L’électorat s’y retrouvera-t-il ? Quel avenir pour la gauche réunie ? Pour répondre à ces questions, Thomas Portes, candidat NUPES aux législatives pour la 3ème circonscription de Seine Saint-Denis, sera notre invité.

Dans le ZOOM, nous recevons Luca Gabbiani, maitre de conférence à l’école Francaise d’Extrême Orient. Il nous parlera de l’exposition « Au fil de l’eau : fleuves et rivières d’Asie du Sud Est », que vous pouvez aller voir à la Maison des étudiants d’Asie du Sud-Est en ce moment.

Tsolag Paloyan présentera également le 3ème volet de ses chroniques à propos des éléments de langage.

Présentation : Maxime Crabé / Chroniqueur et co intervieweur : Tsolag Paloyan / Invité.e.s : Thomas Portes et Luca Gabbiani / Réalisation : Rosalie Berne / Coordination : Hugo Leroi