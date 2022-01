La Matinale de 19h // Le trouble de déficit de l’attention et de l’hyperactivité // 12/01/2022

Ce soir dans La Matinale, nous recevons Céline Clément, professeure à l’université de Strasbourg, qui viendra nous parler du Trouble de Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité, ou TDAH. Ce trouble, très handicapant pour les jeunes enfants notamment, est de plus en plus reconnu dans le système de santé francais, et nous allons voir comment s’armer face à ce syndrome, et comment s’armer pour aider au mieux les personnes qui le demandent, et sont atteintes du syndrome. Notamment dans le contexte scolaire, nous verrons qu’il reste encore pas mal de travail…

Dans le ZOOM, nous irons à la rencontre de Yazid Arifi, membre du collectif « Nous Sommes Pantin », qui nous parlera de la situation catastrophique aux portes de Paris, où ont été déplacés des centaines de réfugiés, d’accros au crack, et de sans abris. Vivant dans des conditions insalubres, leur situation n’évolue pas, et les conséquences sanitaires et sociales sont nombreuses…

Lucile Grolleau nous parlera, dans une chronique, de la panthéonisation de Simone de Beauvoir.

Présentation : Clara Rivoisi / Invité.e.s : Céline Clément et Yazid Arifi / Chroniqueuse : Lucile Grolleau / Réalisation : Jeffrey Louis / Co intervieweuses : Chérine Zidour et Béatrix Moreau / Coordination : Hugo Leroi