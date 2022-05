La Matinale de 19h – Le film « Années 20 » d’Elisabeth Vogler // 02/05/2022

Ce soir dans la Matinale, nous parlons du film Années 20, d’Elisabeth Vogler, sorti en salles le 27 avril dernier. Dans un plan séquence d’1h30, nous y suivons les déambulations de parisien.ne.s, lors du premier déconfinement. Un film qui fait du bien, et qui nous rappelle à quel point cette époque représentait une libération, pour beaucoup d’entre nous. Laurent Rochette, producteur du film, sera avec nous.

Dans le ZOOM, nous recevons l’AFEC, spécialiste de la formation dans les métiers des services à la personne, le commerce et les services depuis 1975, dont l’objectif est de ramener les demandeurs d’emploi vers l’emploi, s’engage dans « La conquête des possibles ». Ce parcours d’insertion expérimental et individualisé a pour objectif d’accompagner les jeunes franciliens de 16 à 29 ans qui ne sont ni en éducation, ni en emploi, ni en formation. Jean Roquet, directeur de l’AFEC, sera avec nous.

Du coté des chroniques, nous laisserons place à Tom Malki et Simon Marry !

Présentation : Maxime Crabé / Co interviews : Tsolag Paloyan et Elsa Gavinet / Chroniqueurs : Tom Malki et Simon Marry / Invité.e.s : Laurent Rochette et Jean Roquet / Réalisation : Mickael Adarve / Coordination : Hugo Leroi