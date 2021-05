La Matinale de 19h // La situation des étudiants étrangers et les bourses Studely // 19/05/2021

Cher auditeur, auditrice, tu es toujours sur Radio Campus Paris, c’est la matinale de 19 heures. Au programme de ce soir, nous allons parler de la situation des étudiants africains en France. On reçoit Duplex-Éric Kamgang, Fondateur et Directeur général de Studely. En deuxième partie d’émission, on change de ton pour parler d’une jeune artiste à Montreuil. Anaïs nous fera découvrir Silvana et ses créations entre terre et mer. On aura aussi le plaisir d’écouter une chronique d’Hugo sur les films et séries qui traitent de l’esclavage. Reste avec nous pour suivre ce contenu de qualité sur La Matinale jusqu’à 19h55.

Présentation : Nadia Noumri / Co-interview et Zoom : Lara Lopes / Web : Hugo Leroi/ Chronique : Hugo Leroi Coordination : Hugo Leroi/ Réalisation : Colin Gruel / Reportage : Anais Martinez